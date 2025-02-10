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تنشيط السياحة تستضيف وفداً من ممثلي مكاتب سياحة وسفر سعودية

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أرشيفية
الإثنين، 10-02-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري- استضافت هيئة تنشيط السياحة، وفداً من ممثلي مكاتب سياحة وسفر في المملكة العربية السعودية، ممن يمتلكون منصات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيارة ترويجية إلى الأردن.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمّنت الزيارة التي استمرت أسبوعاً، جولات سياحية شملت العاصمة عمّان، وشمال الأردن، والبحر الميت، ووادي رم، والعقبة، اطلع الوفد خلالها على أبرز المعالم السياحية والتجارب الفريدة التي تقدّمها المملكة لزوّارها.


وقالت الهيئة، إن هذه الاستضافة تأتي في إطار جهود تعزيز الترويج للأردن كوجهة سياحية مُتميّزة في السوق السعودي، من خلال المحتوى التفاعلي الذي يقدمه المشاركون عبر منصاتهم الرقمية، وبما يسهم في رفع مستوى الوعي السياحي، واستقطاب المزيد من الزوار من السعودية ودول الخليج العربي، ودعم حركة السياحة الوافدة إلى الأردن.

 
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