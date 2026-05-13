تنشيط السياحة تستغل مشاركة النشامى بكأس العالم للترويج للأردن

وأكدت الهيئة في بيان الأربعاء، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع نطاق الترويج السياحي للمملكة في الأسواق الدولية ذات الأولوية من خلال استثمار المناسبات الوطنية والفعاليات العالمية في إبراز الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة وغنية بالتجارب الاستثنائية.
وبينت أن البرنامج الترويجي يشمل فعاليات وأنشطة تعريفية وثقافية في عدد من العواصم الدولية، بينها لندن، موسكو، روما، مدريد، الجزائر، نيودلهي وطوكيو، إلى جانب فعاليات في البرازيل، أوتاوا وجاكرتا، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية في تلك العواصم، بما يعكس تنوع المنتج السياحي الأردني ويعزز حضور المملكة أمام الجمهور الدولي.
وقالت الهيئة، إن هذه الأنشطة تتضمن عروضاً ترويجية وثقافية وتجارب تفاعلية تسلط الضوء على الهوية الأردنية، وتبرز ما يتمتع به الأردن من مواقع أثرية وطبيعية ودينية وعلاجية، إلى جانب الترويج للمناسبات الوطنية في مقدمتها احتفالات المملكة بالذكرى الـ 80 للاستقلال، إضافة إلى الزخم المرتبط بمشاركة منتخب النشامى في كأس العالم 2026، بما يسهم في تعزيز صورة الأردن الحديثة وترسيخ مكانته كوجهة سياحية عالمية.
وأكدت هيئة تنشيط السياحة، استمرارها في تنفيذ خططها الترويجية عبر مكاتبها الخارجية وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توسيع الوصول إلى الأسواق المستهدفة ورفع فاعلية الحملات التسويقية الخاصة بالأردن خلال المرحلة المقبلة.
