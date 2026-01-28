تنشيط السياحة تشارك بتنظيم معرض الجامعات الأردنية في السعودية

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنشيط السياحة إلى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية – الدورة الثانية 2026، والذي انطلق مؤخرا في مدينتي الرياض وتبوك.

