تنشيط السياحة تشارك بتنظيم معرض الجامعات الأردنية في السعودية

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة اليوم الأربعاء، شارك في المعرض الذي رعاه السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، 20 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، إضافة إلى كليات وأكاديميات متخصصة بالطيران والطهي والفندقة، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027).
-
أخبار متعلقة
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح مختبر النوم القسري للأطفال
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
الحكومة: استرداد أموال صرفت بشكل مخالف
-
التعليم العالي توضح حقيقة راتب ناطقها الاعلامي
-
فصل التيار الكهربائي عن عن منطقة إسكان معاذ بن جبل غداً
-
الغذاء والدواء تزور الشركات الأردنية المشاركة بمعرض الخليج للأغذية
-
اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة
-
"البلقاء التطبيقية" ووكالة "كويكا" تختتمان مشروعهما التنموي المشترك