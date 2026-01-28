الأربعاء 2026-01-28 11:33 م

تنشيط السياحة تشارك بتنظيم معرض الجامعات الأردنية في السعودية

هيئة تنشيط السياحة
 
الأربعاء، 28-01-2026 09:54 م

الوكيل الإخباري-   شاركت هيئة تنشيط السياحة إلى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية – الدورة الثانية 2026، والذي انطلق مؤخرا في مدينتي الرياض وتبوك.

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة اليوم الأربعاء، شارك في المعرض الذي رعاه السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، 20 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، إضافة إلى كليات وأكاديميات متخصصة بالطيران والطهي والفندقة، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027).

 
 


