تنشيط السياحة تشارك في مؤتمر سياحة المغامرات في لندن

وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، شهد المؤتمر اجتماعات افتراضية بين الشركات، إلى جانب جلسات نقاشية تناولت أحدث التوجهات في سياحة المغامرات والاستدامة، بمشاركة كبار منظمي الرحلات السياحية ووسائل الإعلام العالمية.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية المشاركة في المؤتمر، حيث قدمت الهيئة عرضاً تقديمياً سلّط الضوء على مقوّمات الأردن الفريدة كوجهة عالمية لسياحة المغامرات، مستعرضةً تجارب الأردن المتنوّعة التي تجمع بين الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي العريق.
وأشار إلى أنه تم استعراض استراتيجيات الترويج والتسويق للمنتج السياحي الأردني، بهدف استقطاب المزيد من السياح وتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية.
وتناول المؤتمر موضوعات محوَريّة، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع السياحة، والاستدامة كعامل أساسي في تطوير الوجهات السياحية، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات التي يعتمدها الفاعلون في هذا القطاع لتسويق منتجاتهم السياحية.
ويُعد مؤتمر سياحة المغامرات ATN، منصة رائدة تجمع بين المختصين في سياحة المغامرات من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر فرصاً لتبادل الخبرات وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز هذا القطاع المتنامي.
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