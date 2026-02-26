تنشيط السياحة تشارك في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة بنيودلهي

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة (SATTE 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 25 إلى27 شباط 2026 في مركز ياشوبهومي للمؤتمرات في نيودلهي، ضمن جناح أردني يضم ممثلين عن القطاع السياحي والفندقي، وبمشاركة الناقل الوطني الملكية الأردنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي الواعد.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، فإن الهيئة سوف تركز خلال مشاركتها بالمعرض على الترويج للمنتج السياحي الأردني المتنوع، بما يشمل السياحة الثقافية والدينية، وسياحة المغامرات والعلاجية، وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) وسياحة الأعراس، في ظل الطلب المتزايد من السياح الهنود على الوجهات المميزة والفعاليات الفاخرة.