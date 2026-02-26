الخميس 2026-02-26 10:00 م

تنشيط السياحة تشارك في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة بنيودلهي

جانب من المشاركة
 
الخميس، 26-02-2026 08:53 م

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة (SATTE 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 25 إلى27 شباط 2026 في مركز ياشوبهومي للمؤتمرات في نيودلهي، ضمن جناح أردني يضم ممثلين عن القطاع السياحي والفندقي، وبمشاركة الناقل الوطني الملكية الأردنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي الواعد.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، فإن الهيئة سوف تركز خلال مشاركتها بالمعرض على الترويج للمنتج السياحي الأردني المتنوع، بما يشمل السياحة الثقافية والدينية، وسياحة المغامرات والعلاجية، وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) وسياحة الأعراس، في ظل الطلب المتزايد من السياح الهنود على الوجهات المميزة والفعاليات الفاخرة.


ويتضمن برنامج المشاركة، عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات السياحية الهندية، لبحث سبل زيادة أعداد السياح إلى المملكة، فيما تدعم الملكية الأردنية هذه الجهود عبر تعزيز الربط الجوي من خلال تسيير رحلات مباشرة إلى مومباي والاستعداد لإطلاق خط مباشر إلى نيودلهي، بما يعزز التبادل السياحي والتجاري بين البلدين ويدعم مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.

 
 


