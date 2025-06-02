"تنشيط السياحة" تنظّم ورشة عمل في العراق لتعزيز التعاون السياحي

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بالتعاون مع الملكية الأردنية للطيران، ورشة عمل متنقلة (Road Show) في العراق خلال الفترة من 26 أيار إلى 2 حزيران 2025، حيث شملت مدن أربيل، وبغداد والبصرة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات السياحية مع الدول الشقيقة.

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