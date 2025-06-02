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"تنشيط السياحة" تنظّم ورشة عمل في العراق لتعزيز التعاون السياحي

هيئة تنشيط السياحة
هيئة تنشيط السياحة
 
الإثنين، 02-06-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-    نظمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بالتعاون مع الملكية الأردنية للطيران، ورشة عمل متنقلة (Road Show) في العراق خلال الفترة من 26 أيار إلى 2 حزيران 2025، حيث شملت مدن أربيل، وبغداد والبصرة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات السياحية مع الدول الشقيقة.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، شارك في الورشة وفد أردني يضم ممثلين عن مستشفيات، وفنادق، ووكلاء سياحة وسفر، إلى جانب مشاركة واسعة من الجانب العراقي شملت مؤسسات من القطاعين السياحي والصحي، ومكاتب الخدمات التعليمية والصحية، فضلا عن شركات عاملة في مجالي البترول.
وهدفت الورشة إلى تعزيز التبادل السياحي وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات.

 
gnews

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