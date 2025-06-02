"تنشيط السياحة" تنظّم ورشة عمل في العراق لتعزيز التعاون السياحي

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، شارك في الورشة وفد أردني يضم ممثلين عن مستشفيات، وفنادق، ووكلاء سياحة وسفر، إلى جانب مشاركة واسعة من الجانب العراقي شملت مؤسسات من القطاعين السياحي والصحي، ومكاتب الخدمات التعليمية والصحية، فضلا عن شركات عاملة في مجالي البترول.
وهدفت الورشة إلى تعزيز التبادل السياحي وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات.
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