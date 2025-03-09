تنشيط السياحة: توقيع اتفاقيات طيران عارض مع دول أوروبية عدة

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة، الخميس الماضي، مشاركتها في معرض ITB برلين بتوقيع اتفاقيات طيران عارض مع عدد من الدول الاوروبية ، جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في المعرض الذي أقيم في العاصمة الألمانية، بمشاركة 17 مكتب سياحة ، إلى جانب 5 فنادق أردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA ، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، والشركة الأردنية لإحياء التراث، وذلك في الفترة ما بين 4-6 آذار.

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مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، قال في بيان صحفي أصدرته الهيئة الأحد، إن مشاركة الهيئة تاتي استكمالا للجهود المبذولة لترويج وتسويق المملكة في الخارج وزيادة تنمية الدخل السياحي خلال العام 2025 باعتبار ان السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الأردني وترجمة للرؤى الملكية السامية التي أولت القطاع السياحي أهمية كبرى في رؤية التحديث الاقتصادي وتماشيا مع خطط هيئة تنشيط السياحة لتدعيم الأسواق السياحية الموردة للسياح إلى الأردن بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة.



واضاف عربيات بقوله : "نحن فخورون بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي المهم ، حيث شكّل جناح الأردن منصة متميزة للترويج للمملكة كوجهة سياحية متنوعة، تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة، وتعكس التزامنا بتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية."



وحضر عربيات جانبا من اللقاءات مع شركات طيران منخفض التكاليف وطيران عارض حيث تم توقيع 5 اتفاقيات مع شركات طيران عارض ستسهم في رفد المملكة بمزيد من السياح الاوروبيين .



وأضاف عربيات بقوله : " تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود مستمرة تهدف الى زيادة أعداد السياح وفتح أسواق جديدة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني."



كما أكد عربيات أن مشاركة الأردن في معرض ITB برلين 2025 كانت خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، مشيرًا إلى أن الأردن ركز هذا العام على التجارب السياحية، الاستدامة، وأحدث التطورات في القطاع السياحي.



وقال عربيات: "نجحنا في عقد أكثر من 70 اجتماعًا مهنيًا مع أبرز شركاء الصناعة، إلى جانب إجراء مقابلات إعلامية، ما ساهم في تسليط الضوء على الأردن كوجهة سياحية غنية بالتجارب الفريدة والمستدامة."



وأشار عربيات إلى أن السوق الألماني شهد نموًا ملحوظًا في الطلب على السياحة إلى الأردن، حيث قاربت أعداد الزوار في يناير وفبراير 2025 مستويات عام 2019 مؤكدا أن هذا الارتفاع يعكس جهود الأردن المستمرة في تطوير المنتجات السياحية التي تتماشى مع تطلعات السياح الألمان الباحثين عن تجارب ثقافية وطبيعية أصيلة.



وأوضح عربيات أن الأردن أكد التزامه بالسياحة المستدامة من خلال مشاركته في حلقة نقاش على منصة السياحة المستدامة، حيث تم استعراض جهود المملكة في تطوير السياحة البيئية والغوص في العقبة، بالشراكة مع برنامج CBI.



كما شدد عربيات على أهمية السياحة الشاملة، لافتًا إلى أن الأردن يعمل على تحسين البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضع خطة عشرية منذ عام 2019 لتحديث 60 %من المرافق السياحية لتكون أكثر شمولًا، وأوضح أن 260 الف سائح من ذوي الاحتياجات الخاصة زاروا الأردن في عام 2023، مما يعكس نجاح المبادرات الداعمة لسياحة السفر الشامل.



وكشف عربيات عن انضمام الأردن كعضو مؤسس في تحالف السفر المستدام، الذي أطلقته منظمة "الوجهات الخضراء" لتعزيز السياحة البيئية عالميًا،

وأضاف: "نحن ملتزمون بتطوير تجارب سياحية مسؤولة ومستدامة تضمن نمو القطاع مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية."



وعن جناح الأردن في المعرض، قال عربيات: "تميز جناحنا بتصميم يجسد التراث الثقافي والتاريخي للمملكة، حيث ضم نسخة طبق الأصل من قوس النصر الروماني في جرش، إلى جانب ركن خاص بسياحة المغامرات، حيث روجنا لمسار (إيجيريا) الذي يعزز تجربة السياحة الدينية والمغامرة."



واختتم عربيات تصريحه قائلاً: "نواصل البناء على نجاحاتنا من خلال توسيع نطاق السياحة المستدامة والمغامرات، وتعزيز الشمولية في القطاع حيث إن مشاركتنا في ITB برلين 2025 هي خطوة نحو تحقيق رؤية الأردن السياحية وجذب المزيد من الزوار الباحثين عن تجارب استثنائية."



وجاءت المشاركة الأردنية في المعرض من خلال جناح كبير خصص لاستعراض المنتجات السياحية الفريدة التي يقدمها الأردن، مما وفّر فرصة مثاليّة للترويج لمختلف الوجهات السياحية التي تتميّز بها المملكة.



كما تخلّلت فعاليات المعرض لقاءات صحفية مع محطات تلفزة عالمية وعدد من الصحف والمواقع والإذاعات المتخصصة ضمن الجناح الأردني لبث رسالة الأردن إلى الجمهور العالمي والتي تسلط الضوء على تنوع المنتج السياحي الأردني ومع التركيز على السياحة الدينية والأثرية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات وسياحة المجتمعات المحلية من جهة واستعداد الأردن والأردنيين لاستقبال السياح وبث روح الطمأنينة بانفتاح الأردن وأمنه للسياح الأجانب من كافة دول العالم.



وشهد معرض ITB برلين مشاركة من السفير الأردني في برلين فايز خوري وذلك تزامنا مع الاقبال من الزوّار والمتخصصين في قطاع السياحة على الجناح الأردني ، حيث أبدى العديد منهم اهتماماً متزايداً بالمنتجات السياحية الأردنية، لا سيما في مجالات السياحة البيئية، والمغامرات، والسياحة العلاجية.