تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء

وقال عربيات خلال حديثه في منتدى التواصل الاجتماعي، الثلاثاء ردا على الحفل الذي أقيم في البترا وانتشرت مقاطع فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لا علم لهيئة تنشيط السياحة به.
وأشار إلى أن أي حفل أو فعالية لا يمكن إقامتها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.
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