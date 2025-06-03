تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء

04:07 م

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الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة ترفض إقامة أي فعالية تمس وتخدش الحياء العام والقيم والتقاليد والثوابت والمرتكزات الأردنية، والدينية. اضافة اعلان





وقال عربيات خلال حديثه في منتدى التواصل الاجتماعي، الثلاثاء ردا على الحفل الذي أقيم في البترا وانتشرت مقاطع فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لا علم لهيئة تنشيط السياحة به.



وأشار إلى أن أي حفل أو فعالية لا يمكن إقامتها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.