الأربعاء 2025-07-23 02:14 م
 

تنشيط السياحة : ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025 لأطفال غزة

مهرجان الطعام
مهرجان الطعام
 
الأربعاء، 23-07-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025، الذي سيُقام ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن، سيُرصد بالكامل لصالح أطفال قطاع غزة، في خطوة تعكس التزام الأردن بدعم الأشقاء في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

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