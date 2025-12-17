"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية

جاء ذلك خلال استقبالها أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور والفريق الوطني لتقييم الثقافة المؤسسية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الثقافة المؤسسية في مؤسسات القطاع العام، وعلى مدار يومين.
وبحسب بيان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، استعرضت الخطيب خلال الزيارة دور الهيئة ومهامها الرئيسية ومنجزاتها، مشيرة إلى أن الهيئة تولي ملف تعزيز الثقافة المؤسسية أهمية قصوى ضمن رؤيتها الاستراتيجية، لما له من أثر مباشر في ترسيخ قيم الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، والاحترافية، وتحفيز بيئة عمل إيجابية وداعمة للإبداع والتميز.
