الأربعاء 2025-12-17 02:02 م

"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الأربعاء، 17-12-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   أكدت رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، أن تعزيز الثقافة المؤسسية يعد أحد المرتكزات الأساسية في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات ويشكل أساسا لترسيخ قيم الثقافة المؤسسية والتغيير الإيجابي داخل بيئة العمل.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبالها أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور والفريق الوطني لتقييم الثقافة المؤسسية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الثقافة المؤسسية في مؤسسات القطاع العام، وعلى مدار يومين.


وبحسب بيان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، استعرضت الخطيب خلال الزيارة دور الهيئة ومهامها الرئيسية ومنجزاتها، مشيرة إلى أن الهيئة تولي ملف تعزيز الثقافة المؤسسية أهمية قصوى ضمن رؤيتها الاستراتيجية، لما له من أثر مباشر في ترسيخ قيم الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، والاحترافية، وتحفيز بيئة عمل إيجابية وداعمة للإبداع والتميز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدفأة غاز (شموسة)

أخبار محلية حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها

المنتخب الوطني

أخبار محلية أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025

مطرقة محكمة

أخبار محلية إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية

ب

تكنولوجيا دول تحظر واتساب - اسماء

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي

5

طب وصحة نصائح لمواجهة البرد في الشتاء

عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أمس الثُّلاثاء، اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق. وضم

أخبار محلية رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق

ر

طب وصحة جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها



 






الأكثر مشاهدة