"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، أن تعزيز الثقافة المؤسسية يعد أحد المرتكزات الأساسية في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات ويشكل أساسا لترسيخ قيم الثقافة المؤسسية والتغيير الإيجابي داخل بيئة العمل.

جاء ذلك خلال استقبالها أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور والفريق الوطني لتقييم الثقافة المؤسسية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الثقافة المؤسسية في مؤسسات القطاع العام، وعلى مدار يومين.