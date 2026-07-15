الأربعاء 2026-07-15 05:49 م

"تنظيم الاتصالات" تبحث تقييم إنشاء مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية

"تنظيم الاتصالات" تبحث تقييم إنشاء مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية
"تنظيم الاتصالات" تبحث تقييم إنشاء مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية
 
الأربعاء، 15-07-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لقاء متخصصا لمناقشة التقييم التنظيمي والمؤسسي لإنشاء مركز الاستجابة القطاعي للحوادث السيبرانية في قطاع الاتصالات، بحضور رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، والشركاء الاستراتيجيين من الاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلي الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات والجهات ذات العلاقة بالقطاع.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء خطوة متقدمة ومكملة لمراحل العمل التمهيدية والتحضيرية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، بما يسهم في تعزيز منعة ومرونة قطاع الاتصالات في المملكة، ودعم موقعه كمركز إقليمي متطور وآمن، تماشيا مع التحولات التكنولوجية المتسارعة ورؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي في الأردن.


وأكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، أن إنشاء المركز يمثل ركيزة جوهرية لحماية الأمن القومي والاقتصادي في ظل التحول الرقمي.

 
 


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