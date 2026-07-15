"تنظيم الاتصالات" تبحث تقييم إنشاء مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء خطوة متقدمة ومكملة لمراحل العمل التمهيدية والتحضيرية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، بما يسهم في تعزيز منعة ومرونة قطاع الاتصالات في المملكة، ودعم موقعه كمركز إقليمي متطور وآمن، تماشيا مع التحولات التكنولوجية المتسارعة ورؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي في الأردن.
وأكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، أن إنشاء المركز يمثل ركيزة جوهرية لحماية الأمن القومي والاقتصادي في ظل التحول الرقمي.
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