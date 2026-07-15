"تنظيم الاتصالات" تبحث تقييم إنشاء مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لقاء متخصصا لمناقشة التقييم التنظيمي والمؤسسي لإنشاء مركز الاستجابة القطاعي للحوادث السيبرانية في قطاع الاتصالات، بحضور رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، والشركاء الاستراتيجيين من الاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلي الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات والجهات ذات العلاقة بالقطاع.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء خطوة متقدمة ومكملة لمراحل العمل التمهيدية والتحضيرية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، بما يسهم في تعزيز منعة ومرونة قطاع الاتصالات في المملكة، ودعم موقعه كمركز إقليمي متطور وآمن، تماشيا مع التحولات التكنولوجية المتسارعة ورؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي في الأردن.