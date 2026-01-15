الخميس 2026-01-15 03:34 م

تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية

جانب من الحصول على الشهادة
 
الوكيل الإخباري- حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية "الأيزو 27001:2022" والتي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات، لمركز البيانات داخل الهيئة.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة لارا الخطيب أن الحصول على هذه الشهادة يشكل إضافة إلى سلسلة إنجازات الهيئة ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.


وبينت الخطيب أنه قد تم تجهيز مركز البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، الأمر الذي وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة.

 
 


