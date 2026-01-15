تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة لارا الخطيب أن الحصول على هذه الشهادة يشكل إضافة إلى سلسلة إنجازات الهيئة ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.
وبينت الخطيب أنه قد تم تجهيز مركز البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، الأمر الذي وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة.
