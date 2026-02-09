تنظيم الاتصالات تستضيف البرنامج التدريبي لبروتوكول الإصدار السادس للإنترنت

12:20 م

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت وتطبيقاته في البنى التحتية لشبكات الاتصالات.





وجاء البرنامج بالتعاون مع منظمة "رايب إن.سي.سي" والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، أكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير بنية الإنترنت بما يتوافق مع التوجهات العربية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات وتقنيات الإنترنت، وتسريع تبني الجاهزية الفنية والتنظيمية للانتقال إلى بروتوكول الإصدار السادس.



وأشارت إلى أن اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لا يُعد مجرد ترقية تقنية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في استدامة الشبكات وأمنها، وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة احتياجات الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.



وأضافت الخطيب أن هذا البرنامج يشكل خطوة حيوية نحو دعم مشغّلي ومزوّدي الإنترنت في الارتقاء بقدراتهم التشغيلية والفنية، وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية.



بدوره، قال المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية لدى منظمة "رايب إن.سي.سي"، الدكتور شفيق شيا، إن هذا التدريب الإقليمي يترجم شراكاتنا إلى نتائج عملية على أرض الواقع من خلال بناء القدرات التقنية، وتسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وأمانًا، ودعم تحديث البنية التحتية للإنترنت بما يخدم الاقتصاد الرقمي والمجتمع.

