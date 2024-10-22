 
الثلاثاء 2024-10-22 02:08 م
 
 

تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
الثلاثاء، 22-10-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بوفد ترأسه رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، في أعمال الندوة العالمية للتقييس تحت عنوان "رسم الموجة الرقمية القادمة".

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كما شارك الوفد في مؤتمر الجمعية العالمية للتقييس تحت عنوان "تشكيل مستقبل معايير التكنولوجيا ودفع الابتكار" والذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، باستضافة من وزارة الاتصالات بجمهورية الهند في الفترة 13 – 24 تشرين الأول الحالي.


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تكمن أهمية المشاركة في أعمال الندوة والمؤتمر في تعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من خلال الاطلاع على أحدث التوجهات التكنولوجية ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية المتعلقة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكات الجيل الخامس وغيرها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتوسيع العلاقات الدولية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الدولي للاتصالات.

 
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