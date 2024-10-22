تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بوفد ترأسه رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، في أعمال الندوة العالمية للتقييس تحت عنوان "رسم الموجة الرقمية القادمة".

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كما شارك الوفد في مؤتمر الجمعية العالمية للتقييس تحت عنوان "تشكيل مستقبل معايير التكنولوجيا ودفع الابتكار" والذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، باستضافة من وزارة الاتصالات بجمهورية الهند في الفترة 13 – 24 تشرين الأول الحالي.