تنظيم الاتصالات تشارك في الاجتماع 53 للجنة العربية الدائمة

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، حضر الاجتماعات منظمو الاتصالات في الدول العربية وممثلون عن جهات تقنية دولية إلى جانب المؤسسات العربية وفرق العمل العربي المشترك المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الوزراء العرب وعدد من الجهات والمنظمات.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها نتائج اجتماع فريق العمل العربي للطيف الترددي 32 إلى جانب بعض القضايا الخاصة بدولة فلسطين ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى موضوعات الأمن السيبراني والتعاون العربي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة بدولة فلسطين، قال السرحان، ان المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات نفذت توصيات الاجتماع السابق حيث قامت بمخاطبة هيئات الاتصالات العربية لإعلامهم بأن المملكة ستقوم بتنسيق التسهيلات المتعلقة بعملية الربط مع فلسطين الشقيقة والمساعدة في الوصول المباشر إلى مركز تبادل البيانات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التجوال وإزالة العوائق عن شركات الاتصالات الفلسطينية ومواجهة التحيز ضد المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعم استفادة فلسطين من تقنية عرب سات.