تنظيم الاتصالات تشارك في الاجتماع 53 للجنة العربية الدائمة

الوكيل الاخباري- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أعمال الاجتماع 53 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، الذي نظم في الإمارات العربية المتحدة يومي 22- 23 تموز الحالي، بوفد ترأسه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، حضر الاجتماعات منظمو الاتصالات في الدول العربية وممثلون عن جهات تقنية دولية إلى جانب المؤسسات العربية وفرق العمل العربي المشترك المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الوزراء العرب وعدد من الجهات والمنظمات.



وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها نتائج اجتماع فريق العمل العربي للطيف الترددي 32 إلى جانب بعض القضايا الخاصة بدولة فلسطين ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى موضوعات الأمن السيبراني والتعاون العربي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي.