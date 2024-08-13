تنظيم الاتصالات تعدّل التعليمات الخاصة بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الموافقة على اعتماد مسودات التعليمات الأولية الخاصة بتعديل تعليمات الربط البيني والمشاركة بالبنية التحتية والتجوال الوطني.



كما أقر كذلك، تعليمات مؤشرات الأداء لخدمات الربط البيني، وتعديل تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، وأيضا تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تأتي أهمية تلك المشاريع لدورها في تنفيذ متطلبات السياسة العامة في القطاع، والتي تضمنت مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع، لتضمن مواكبة التسارع الكبير فيه وتحقيق المنافسة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.



وتعزيزاً للتشاركية والشفافية، ستقوم الهيئة بدعوة جميع المعنيين في القطاع للمشاركة الفعالة في مرحلة الاستشارة العامة لجميع التعليمات لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في حفز وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.