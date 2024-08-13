تنظيم الاتصالات تعدّل التعليمات الخاصة بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق

كما أقر كذلك، تعليمات مؤشرات الأداء لخدمات الربط البيني، وتعديل تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، وأيضا تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تأتي أهمية تلك المشاريع لدورها في تنفيذ متطلبات السياسة العامة في القطاع، والتي تضمنت مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع، لتضمن مواكبة التسارع الكبير فيه وتحقيق المنافسة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعزيزاً للتشاركية والشفافية، ستقوم الهيئة بدعوة جميع المعنيين في القطاع للمشاركة الفعالة في مرحلة الاستشارة العامة لجميع التعليمات لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في حفز وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.
يشار الى أنه تم نشر مسودات التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة للاستشارة العامة لمدة 30 يوم عمل لجميع المعنيين بالقطاع.
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