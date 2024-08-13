 
الثلاثاء 2024-08-13 04:33 م
 
 

تنظيم الاتصالات تعدّل التعليمات الخاصة بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات




 

الثلاثاء، 13-08-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الموافقة على اعتماد مسودات التعليمات الأولية الخاصة بتعديل تعليمات الربط البيني والمشاركة بالبنية التحتية والتجوال الوطني.


كما أقر كذلك، تعليمات مؤشرات الأداء لخدمات الربط البيني، وتعديل تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، وأيضا تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق.


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تأتي أهمية تلك المشاريع لدورها في تنفيذ متطلبات السياسة العامة في القطاع، والتي تضمنت مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع، لتضمن مواكبة التسارع الكبير فيه وتحقيق المنافسة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.


وتعزيزاً للتشاركية والشفافية، ستقوم الهيئة بدعوة جميع المعنيين في القطاع للمشاركة الفعالة في مرحلة الاستشارة العامة لجميع التعليمات لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في حفز وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.


يشار الى أنه تم نشر مسودات التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة للاستشارة العامة لمدة 30 يوم عمل لجميع المعنيين بالقطاع.

gnews

أحدث الأخبار

محمد الخشمان

أخبار محلية الكابتن محمد الخشمان رئيساً فخرياً لنادي الوحدات

وجبات أجنحة الدجاج لم تصل إلى الطلاب

منوعات امرأة تسرق أجنحة دجاج بـ1.5 مليون دولار.. سر "الحيلة الكبرى"

هاتف

فيديو منوع كيف تحافظ على هاتفك من السرقة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

ا

المرأة والجمال إرشادات عملية للحفاظ على الشباب بعد سنّ الـ 40

اقتحامات المسجد الأقصى

فلسطين الأوقاف الإسلامية: 2958 مستوطنا اقتحموا الأقصى حتى الآن

نمخ

المرأة والجمال كيفية تطويل الأظافر

شعار منصة اكس

تكنولوجيا شكاوى ضد "إكس" في 8 بلدان أوروبية





 


 



الأكثر مشاهدة