"تنظيم الاتصالات": تعزيز تنافسية الأردن كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات

04:51 م

الوكيل الإخباري- قالت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، أن الهيئة تحرص على إيجاد بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار تعزز من تنافسية الأردن كمركز إقليمي واعد في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اضافة اعلان





وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف 17 أيار من كل عام، إن الهيئة تسعى إلى دعم الابتكار، وتمكين الشركات الريادية والناشئة العاملة في القطاع إيمانا منها بأهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في توفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.



وأضافت الخطيب، ان الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تركز على الشمول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية بما يضمن وصول خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مختلف مناطق المملكة، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لبناء مجتمعات رقمية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.



وأكدت في هذه المناسبة، أن الهيئة تواصل العمل على تطوير قطاع اتصالات متقدم وآمن ومرن قادر على دعم مسيرة التنمية والتحول الرقمي في المملكة وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل.



ولفتت إلى أن للهيئة دورا محوريا في دعم مسيرة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية، من خلال أطر تنظيمية متوازنة تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار ، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.



وأكدت أن الهيئة تواصل جهودها في دعم الأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية انطلاقا من إدراكها بأهمية بناء بيئة رقمية آمنة تدعم استمرارية الأعمال والخدمات وتحافظ على حقوق المستفيدين، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز جاهزية قطاع الاتصالات لمواجهة التحديات المستقبلية.



وبينت أن الشبكات الرقمية لم تعد وسائل تقنية للتواصل فحسب، بل تحولت إلى بنية تحتية حيوية تمكّن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى المعرفة والخدمات والفرص، وتسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.



وأشارت إلى أن شعار يوم الاتصال العالمي لهذا العام "الخطوط الرقمية الحيوية – تعزيز المرونة في عالم متصل" يجسد حقيقة دور شبكات الاتصالات اليوم بوصفها شريانا رقميا يربط المجتمعات ويدعم استمرارية الأعمال والخدمات ما يعكس أهمية وجود بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة وقادرة على التكيف في مختلف الظروف وبما يضمن استدامة الاتصال والوصول إلى الخدمات في جميع الأوقات.







