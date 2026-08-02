تنظيم الاتصالات تواصل جلسات مبادرة "التشغيل والريادة في قطاع البريد"

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جلسات ميدانية ضمن مبادرة "التشغيل والريادة في قطاع البريد" في دورتها الثانية للعام 2026، وذلك في جامعتي اليرموك والحسين التقنية، بمشاركة الخبراء البريديين وممثلين عن الهيئة.

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