تنظيم الاتصالات تواصل جلسات مبادرة "التشغيل والريادة في قطاع البريد"

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تأتي هذه الجلسات ضمن خطة تنفيذ المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التشغيلية والابتكارية في قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية وشركات البريد، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل وخلق أفكار ريادية تعزز التشغيل في القطاع البريدي وتطوره.
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