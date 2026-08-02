الأحد 2026-08-02 03:21 م

تنظيم الاتصالات تواصل جلسات مبادرة "التشغيل والريادة في قطاع البريد"

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الأحد، 02-08-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جلسات ميدانية ضمن مبادرة "التشغيل والريادة في قطاع البريد" في دورتها الثانية للعام 2026، وذلك في جامعتي اليرموك والحسين التقنية، بمشاركة الخبراء البريديين وممثلين عن الهيئة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، تأتي هذه الجلسات ضمن خطة تنفيذ المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التشغيلية والابتكارية في قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية وشركات البريد، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل وخلق أفكار ريادية تعزز التشغيل في القطاع البريدي وتطوره.

 
 


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