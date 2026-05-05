تنظيم الاتصالات: حجب المواقع الإباحية في الأردن هو إجراء دوري

الوكيل الإخباري - كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب أن حجب المواقع الإباحية في الأردن يأتي في سياق عمل الهيئة حيث تقوم كل فترة بحجب عدد من المواقع الضارة ولا يقتصر هذا على المواقع الإباحية فقط.

وقالت الخطيب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ما قامت به الهيئة هو إجراء دوري حيث تقوم جهات ما بمخاطبة الهيئة لحظر وحجب مواقع إلكترونية ومحتوى معين قد يتعلق بالمواقع والمنصات التي تمارس النصب والاحتيال والأنشطة الإلكترونية.

وأضافت أن الهيئة ترسل كل فترة قوائم لشركات الاتصالات ومزودي الخدمة تتضمن حجب وحظر عدد من المواقع.