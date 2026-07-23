تنظيم الاتصالات : حجب تطبيقات التراسل بهذه المواقع اعتباراً من اليوم

وقالت الهيئة، الخميس، إن الحجب سيطبق في مختلف مناطق المملكة خلال فترة تأدية الطلبة للامتحانات، لتلافي أي تأثير على سير الامتحانات.
وأضافت أن العمل بهذا الإجراء يبدأ اعتبارا من الخميس 23 تموز 2026 ويستمر حتى 30 تموز 2026.
وأوضحت الهيئة أن حجب التطبيقات سيبدأ قبل دقائق قليلة من موعد بدء كل امتحان، وينتهي بعد انتهائه بقليل.
ويتقدم 133,122 طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2009)، الخميس، لأولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في مبحث اللغة العربية، فيما تستمر الامتحانات حتى 30 تموز الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
الدوريات الخارجية تُحذر الموطنين
-
بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026
-
شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية
-
تنويه حول صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض
-
"شرق عمان الصناعية": اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تعزز تنافسية الصادرات الأردنية
-
رئيس تجارة دمشق يشيد بتسهيلات الأردن الجديدة للمستثمرين السوريين
-
مجلس رجال الأعمال السوري الأردني يرحب بالتسهيلات الجديدة للمستثمرين