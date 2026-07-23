الخميس 2026-07-23 11:47 ص

تنظيم الاتصالات : حجب تطبيقات التراسل بهذه المواقع اعتباراً من اليوم

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعلن تمديد أوقات استقبال الشكاوى
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الخميس، 23-07-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة، أنه سيتم حجب تطبيقات التراسل العاملة عبر بروتوكول الإنترنت في محيط المدارس التي تعقد فيها امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك حرصا على نزاهة الامتحانات.

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وقالت الهيئة، الخميس، إن الحجب سيطبق في مختلف مناطق المملكة خلال فترة تأدية الطلبة للامتحانات، لتلافي أي تأثير على سير الامتحانات.


وأضافت أن العمل بهذا الإجراء يبدأ اعتبارا من الخميس 23 تموز 2026 ويستمر حتى 30 تموز 2026.
وأوضحت الهيئة أن حجب التطبيقات سيبدأ قبل دقائق قليلة من موعد بدء كل امتحان، وينتهي بعد انتهائه بقليل.


ويتقدم 133,122 طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2009)، الخميس، لأولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في مبحث اللغة العربية، فيما تستمر الامتحانات حتى 30 تموز الحالي.

 
 


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