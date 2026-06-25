الخميس 2026-06-25 02:42 م

تنظيم الاتصالات : حجب تطبيقات التراسل بهذه المواقع اعتباراً من 25/6/2026

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الخميس، 25-06-2026 01:14 م
الوكيل الإخباري-   بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وحرصًا على ضمان نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب تطبيقات التراسل خلال جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة وذلك اعتباراً من 25/6/2026 وحتى 18/7/2026 في محيط قاعات امتحانات الثانوية العامة وأثناء انعقاد الامتحانات ،وسيبدأ الحجب قبل بدء كل جلسة امتحان بدقائق وسينتهي بعد انتهائها مباشرة .اضافة اعلان
 
 


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