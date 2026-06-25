تنظيم الاتصالات : حجب تطبيقات التراسل بهذه المواقع اعتباراً من 25/6/2026

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الوكيل الإخباري- بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وحرصًا على ضمان نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب تطبيقات التراسل خلال جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة وذلك اعتباراً من 25/6/2026 وحتى 18/7/2026 في محيط قاعات امتحانات الثانوية العامة وأثناء انعقاد الامتحانات ،وسيبدأ الحجب قبل بدء كل جلسة امتحان بدقائق وسينتهي بعد انتهائها مباشرة . اضافة اعلان







