 
الأحد 2025-02-02 02:14 م
 

" تنظيم الاتصالات ": 175 مليون دينار الإيرادات المحولة إلى خزينة الدولة العام الماضي

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الأحد، 02-02-2025 12:15 م
الوكيل الإخباري-   بلغ مجموع الإيرادات التي حولتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى خزينة الدولة 175 مليون دينار، خلال عام 2024.اضافة اعلان


ووفقاً لمؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة حول منجزاتها للعام 2024، بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في مكاتب الهيئة الخارجية 18715 بياناً جمركياً.

وفيما يخص الموافقات الفنية وإدخالات أجهزة، بلغ مجموع الموافقات النوعية 3415 موافقة (جديد وتجديد)، كما بلغ مجموع موافقات الإدخال بجميع أنواعها 3000، بينما بلغ مجموع إعفاءات البنية التحتية للجيل الخامس 207.

وفيما يخص قطاع الخدمات البريدية، بلغ مجموع أعداد مشغلي البريد 176 ، موزعين على 163مشغل بريد خاص/ محلي، 12 مشغل بريد خاص/ دولي، و 1 مشغل بريد عام.

وبينت المؤشرات، أن الأردن حقق المركز 83 عالميا في سرعات خدمات الإنترنت المتنقل حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، والمركز 34 عالميا في سرعات خدمات الإنترنت الثابت، كما بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت المتنقلة في الأردن 31 ميجابت، بينما بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت الثابتة في 161 ميجابت.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ا

اقتصاد محلي تجارة إربد تثمن قرار تمديد الإعفاء من الغرامات على القضايا الجمركية

لا رلا ر

المرأة والجمال كيفية استخدام سيروم فيتامين C للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة

لا

أخبار محلية الزراعة: نستورد التمور من هذه المناشئ فقط ونحذر من تداول الشائعات

جانب من أداء الأغنية بصوت الفنانة نداء شرارة وكورال الجامعة

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تعيد الحياة للأغنية الوطنية بمغناة "ملك وجامعة"

بث

فن ومشاهير بعد انتهاء عقوبتها.. دنيا بطمة تخرج من السجن

ءبي

أخبار الشركات "جورامكو" تدعم برنامج GoGreen+ لوقود الطائرات المستدام التابع لشركة DHL

نععنن

فن ومشاهير نانسي عجرم وزوجها يردان على شائعات الانفصال بأول ظهور معا - صور



 




الأكثر مشاهدة