" تنظيم الاتصالات ": 175 مليون دينار الإيرادات المحولة إلى خزينة الدولة العام الماضي

ووفقاً لمؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة حول منجزاتها للعام 2024، بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في مكاتب الهيئة الخارجية 18715 بياناً جمركياً.
وفيما يخص الموافقات الفنية وإدخالات أجهزة، بلغ مجموع الموافقات النوعية 3415 موافقة (جديد وتجديد)، كما بلغ مجموع موافقات الإدخال بجميع أنواعها 3000، بينما بلغ مجموع إعفاءات البنية التحتية للجيل الخامس 207.
وفيما يخص قطاع الخدمات البريدية، بلغ مجموع أعداد مشغلي البريد 176 ، موزعين على 163مشغل بريد خاص/ محلي، 12 مشغل بريد خاص/ دولي، و 1 مشغل بريد عام.
وبينت المؤشرات، أن الأردن حقق المركز 83 عالميا في سرعات خدمات الإنترنت المتنقل حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، والمركز 34 عالميا في سرعات خدمات الإنترنت الثابت، كما بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت المتنقلة في الأردن 31 ميجابت، بينما بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت الثابتة في 161 ميجابت.
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