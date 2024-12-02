"تنظيم الطاقة": استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية في عجلون

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عن إتمام استبدال جميع عدادات الكهرباء المستخدمة من قبل المشتركين بمختلف القطاعات في محافظة عجلون ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد، لتصبح العدادات ذكية مع نهاية الشهر الجاري.

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وقال إن الهيئة وجهت شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة، باعتبارها أحد الحلول المهمة في مستقبل الطاقة، والمساهمة في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني وتقليل الأعطال وسرعة معالجتها، ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة والعدادات الذكية.