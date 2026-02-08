"تنظيم الطاقة" تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية

الوكيل الإخباري- استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأحد، أعمال مهمة فريق الخبراء المتخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الوقاية الإشعاعية المهنية (ORPAS)، التي تستمر في المملكة خلال الفترة من 7 إلى 16 شباط، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدراء الوحدات التنظيمية والكوادر الفنية المختصة.

