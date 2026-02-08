"تنظيم الطاقة" تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية

الإثنين 2026-02-09 12:44 ص

الأحد، 08-02-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-    استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأحد، أعمال مهمة فريق الخبراء المتخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الوقاية الإشعاعية المهنية (ORPAS)، التي تستمر في المملكة خلال الفترة من 7 إلى 16 شباط، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدراء الوحدات التنظيمية والكوادر الفنية المختصة.

وأكد رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، أن استضافة المهمة تعكس التزام المملكة، ممثلة بالهيئة في حماية العاملين في القطاعات الطبية والصناعية والبحثية، التي تتضمن استخدامات إشعاعية، وتطوير الإطار الرقابي الوطني في تعزيز أعلى مستويات الأمان والوقاية الإشعاعية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

 
 


