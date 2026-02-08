"تنظيم الطاقة" تستضيف خبراء دوليين في الوقاية الإشعاعية

وأكد رئيس مجلس المفوضين، المهندس زياد السعايدة، أن استضافة المهمة تعكس التزام المملكة، ممثلة بالهيئة في حماية العاملين في القطاعات الطبية والصناعية والبحثية، التي تتضمن استخدامات إشعاعية، وتطوير الإطار الرقابي الوطني في تعزيز أعلى مستويات الأمان والوقاية الإشعاعية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
