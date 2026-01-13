الثلاثاء 2026-01-13 11:41 م

"تنظيم الطاقة" تواصل متابعتها لضمان استدامة التزويد

مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الثلاثاء، 13-01-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-    تواصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن متابعتها لجهوزية منظومة الطاقة في مختلف أنحاء المملكة، ميدانياً ومن داخل مركز المراقبة والطوارئ، بإشراف مباشر من رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، في إطار حرص الهيئة على ضمان استقرار التزويد وجودة الخدمة.

اضافة اعلان


وبحسب البيانات الواردة إلى مركز المراقبة، سجّل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي اليوم الثلاثاء، عند الساعة السادسة مساءً 4340 ميغاواط مقارنة بالحمل الأقصى المسجل يوم أمس والذي بلغ نحو 4060 ميغاواط، وذلك ضمن المستويات التشغيلية الآمنة، بما يعكس متانة المنظومة الكهربائية واستقرار أدائها.


كما جرى التعامل بكفاءة مع أعطال فنية محدودة على شبكات التوزيع دون أي أثر على استمرارية الخدمة للمواطنين، فيما استمرت شبكة الضغط العالي بالعمل بكامل موثوقيتها دون تسجيل أي أعطال.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

نعـي فـاضل شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام حتى الـ 10 صباحا في الكرك والطفيلة ومعان

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم

سد الوالة

أخبار محلية المياه: سد الوالة يشارف على الامتلاء

مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "تنظيم الطاقة" تواصل متابعتها لضمان استدامة التزويد

محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل

أخبار محلية محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل

بلدية جرش تغلق الطريق بين النبي هود وجبل العتمات مؤقتا

أخبار محلية بلدية جرش تغلق الطريق بين النبي هود وجبل العتمات مؤقتا

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس متى تتراجع فعالية المنخفض الجوي ؟



 






الأكثر مشاهدة