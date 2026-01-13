"تنظيم الطاقة" تواصل متابعتها لضمان استدامة التزويد

وبحسب البيانات الواردة إلى مركز المراقبة، سجّل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي اليوم الثلاثاء، عند الساعة السادسة مساءً 4340 ميغاواط مقارنة بالحمل الأقصى المسجل يوم أمس والذي بلغ نحو 4060 ميغاواط، وذلك ضمن المستويات التشغيلية الآمنة، بما يعكس متانة المنظومة الكهربائية واستقرار أدائها.
كما جرى التعامل بكفاءة مع أعطال فنية محدودة على شبكات التوزيع دون أي أثر على استمرارية الخدمة للمواطنين، فيما استمرت شبكة الضغط العالي بالعمل بكامل موثوقيتها دون تسجيل أي أعطال.
