"تنظيم الطاقة" تواصل متابعتها لضمان استدامة التزويد

الوكيل الإخباري- تواصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن متابعتها لجهوزية منظومة الطاقة في مختلف أنحاء المملكة، ميدانياً ومن داخل مركز المراقبة والطوارئ، بإشراف مباشر من رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، في إطار حرص الهيئة على ضمان استقرار التزويد وجودة الخدمة.

وبحسب البيانات الواردة إلى مركز المراقبة، سجّل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي اليوم الثلاثاء، عند الساعة السادسة مساءً 4340 ميغاواط مقارنة بالحمل الأقصى المسجل يوم أمس والذي بلغ نحو 4060 ميغاواط، وذلك ضمن المستويات التشغيلية الآمنة، بما يعكس متانة المنظومة الكهربائية واستقرار أدائها.