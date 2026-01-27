"تنظيم الطيران المدني" والسفارة التركية تبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، والسفير التركي لدى المملكة، يعقوب جايماز أوغلو، العلاقات المتميزة بين الأردن وتركيا، لا سيما في قطاع النقل الجوي والطيران المدني.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.



وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران في المنطقة والعالم، وسبل التغلب عليها من خلال التنسيق الفني والتشريعي المستمر.



واستعرض الفرجات التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في الأردن، وبدء تشغيل عدد من شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها من مطار مدينة عمان في ماركا.



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الحكومة لتعزيز الميزة التنافسية للمطار، وتوفير بيئة تشغيلية جاذبة للاستثمار الجوي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في العاصمة عمان، ويخدم مصالح الشركات الوطنية.



بدوره، أشار السفير التركي إلى بدء أعمال التوسعة في مطار "صبيحة كوكجن" الدولي بمدينة إسطنبول، مبينا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في زيادة السعة الاستيعابية للمطار، وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعا ومرونة للركاب، بما يعزز حركة الربط الجوي بين البلدين.