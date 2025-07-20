تنظيم النقل البري تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة "إيكو تكنولوجي"، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للهيئة باللغة العربية، ضمن جهودها المستمرة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة مستخدمي خدماتها. اضافة اعلان





ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، الموقع الجديد جاء متوافقاً مع معايير المواقع الحكومية الإلكترونية الأردنية "GWS" ومتسقاً مع أفضل المعايير العالمية ما يعزز الوجود الرقمي للهيئة ويرتقي بكفاءة الموقع ضمن أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات الناظمة.



وأشارت الى أن الموقع يمثل واجهة رئيسية للتواصل مع متلقي الخدمة ويتميز بتصميم حديث وسهل الاستخدام يضمن تجربة رقمية مثلى مبسطة وسلسة تلبي احتياجات وتوقعات زوار الموقع، كما يتمتع الموقع بتخطيط متجاوب يتناسب مع مختلف الأجهزة من الحواسيب المكتبية إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.



وأضافت، إن الموقع يعزز إمكانية الوصول ليضمن استفادة جميع المستخدمين ومن ذوي الإعاقة انسجاماً مع مبادئ الشمولية الرقمية،كما يتضمن معلومات شاملة عن الهيئة ومديرياتها والوحدات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى الخدمات المحوسبة والتشريعات الناظمة وآخر الأخبار والتحديثات والتقارير عبر المركز الإعلامي ومركز المعلومات.



ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد استمراراً لخطط التحول الإلكتروني لخدمات هيئة تنظيم النقل البري التي تهدف إلى تطوير خدمات عالية الكفاءة تلبي تطلعات متلقي الخدمة تنفيذاً لرؤى التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية، حيث تُعد الأتمتة من أبرز أولوياتها.