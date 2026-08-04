تنظيم جديد لحركة "سرفيس الجسر" بالتزامن مع أعمال محطة جسر الملك حسين

01:47 م

الوكيل الإخباري- نفّذ مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة البلقاء، علاء الأغوات، زيارة تفقدية إلى جسر الملك حسين، بحضور كل من رئيس قسم سير غرب البلقاء، ومدير شرطة غرب البلقاء، ورئيس مركز أمن الجسر، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية. اضافة اعلان





وأكد الأغوات أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان كفاءة خدمات النقل العام؛ حيث أسفر التنسيق مع الجهات المعنية عن تنظيم آلية اصطفاف سيارات النقل العمومي (سرفيس الجسر) عبر تخصيص مسرب محدد لها، وذلك بالتزامن مع انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام.



وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انسيابية عمليات تحميل وتنزيل الركاب بسلاسة خلال فترة تنفيذ المشروع الممتدة لـ(12) شهراً، مع الحفاظ على انتظام الحركة المرورية، وتعزيز معايير السلامة العامة من خلال إبعاد المركبات عن مناطق الأعمال.



من جانبه، أوضح الأغوات أن هذه الآلية جاءت ثمرة للتعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة للحد من أي تأثيرات قد تمس حركة النقل أو مرتادي المعبر، مؤكداً سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المسافرين.





