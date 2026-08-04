تنظيم جديد لحركة "سرفيس الجسر" بالتزامن مع أعمال محطة جسر الملك حسين

وأكد الأغوات أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان كفاءة خدمات النقل العام؛ حيث أسفر التنسيق مع الجهات المعنية عن تنظيم آلية اصطفاف سيارات النقل العمومي (سرفيس الجسر) عبر تخصيص مسرب محدد لها، وذلك بالتزامن مع انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انسيابية عمليات تحميل وتنزيل الركاب بسلاسة خلال فترة تنفيذ المشروع الممتدة لـ(12) شهراً، مع الحفاظ على انتظام الحركة المرورية، وتعزيز معايير السلامة العامة من خلال إبعاد المركبات عن مناطق الأعمال.
من جانبه، أوضح الأغوات أن هذه الآلية جاءت ثمرة للتعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة للحد من أي تأثيرات قد تمس حركة النقل أو مرتادي المعبر، مؤكداً سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المسافرين.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها
-
مستشفى الأميرة بسمة يدخل تقنيتين حديثتين لتعزيز أمان التخدير
-
"الطيران المدني" تبحث مع السفير الصيني تطوير خدمات النقل الجوي
-
وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن
-
وزارة البيئة توزع 435 حاوية معدنية في معان والعقبة وسلطة إقليم البترا
-
اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني
-
الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
-
رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية