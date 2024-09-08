تنظيم معسكر "تمكين الشباب في المشاريع الإنتاجية الصغيرة" في اربد

وأكد مدير المبادرات الشبابية عصام الديات، خلال لقائه بالمشاركات، أن الهدف من المعسكر هو تعزيز وتطوير الأفكار لدى الشابات لتنفيذ المشاريع الإنتاجية، وتوضيح خطوات إنشاء المشاريع الإنتاجية والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى تعريفهن بعمليات التسويق لهذه المشاريع.
وأشار إلى المهارات الإدارية والمالية المتعلقة بهذه المشاريع، وأهمية استثمارها في الصناعات الإبداعية، مؤكدًا أن المعسكر يترجم الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للشباب في مجال الريادة والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت رئيسة هيئة الإشراف في وزارة الشباب فايزة الفاعوري، أن البرنامج يقدم من قبل مدربين مختصين من جمعية تحفيز، حيث تتضمن الجلسات عدة محاور منها، طرق وخطوات إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وأهمية استثمارها، وتوليد الأفكار لريادة الأعمال والمهارات اللازمة لتحقيق الإبداع في هذا المجال.
وقامت المشاركات في المعسكر وضمن خطة البرنامج، بزيارة إلى سوق تحفيز التابع للجمعية، للاطلاع على السوق وآلية العمل فيه وعلى المنتجات المتنوعة التي يقدمها، إضافة إلى جولة في مدينة اربد للتعرف على أبرز المعالم الحضارية والثقافية والاجتماعية فيها.
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