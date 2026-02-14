تنظيم منتدى أعمال أردني إيطالي الأحد في عمان

11:32 ص

الوكيل الإخباري- تنظم غرفة تجارة الأردن الأحد، منتدى أعمال أردني إيطالي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس غرفة التجارة العربية الإيطالية بيترو باولو رامبينو، والوفد المرافق له الذي يضم نخبة من كبرى الشركات الإيطالية. اضافة اعلان





وبحسب الغرفة يركز برنامج الزيارة على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنموية واقتصادية، وخاصة في قطاعات البنية التحتية، المواد الكيميائية، التصنيع، والتدريب المهني.



وأوضحت الغرفة بأنه على هامش فعاليات المنتدى، سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة العربية الإيطالية تتعلق ببرنامج منح ممولة بالكامل من الحكومة الإيطالية، تستهدف الخريجين حتى سن 35 عاماً في مجالات التصميم واللوجستيات، تدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي في المصانع الأوروبية.





