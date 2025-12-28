تنظيم مواعيد صرف الأدوية في عمان اعتبارا من بداية 2026

وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيتم صرف الأدوية الشهرية من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً في المراكز الصحية بعمّان، ومن الساعة 1:00 ظهراً وحتى 5:00 عصراً في مستشفى البشير ومستشفى الدكتور جميل التوتنجي، إضافة إلى إمكانية صرف الأدوية عبر تطبيق حكيمي.
وأوضحت الوزارة أن الفترة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً ستُخصص لصرف الوصفات اليومية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون هناك متطوعين موجودين في المستشفيات والمراكز الصحية في عمان لمساعدة أي شخص لديه وصفة شهرية في تنزيل تطبيق حكيمي والذي هو حل إلكتروني بحيث تصل المريض أدويته إلى بيته دون الحضور للمستشفيات والمراكز الصحية .
وبينت الوزارة أن هذا القرار سيعمل به اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026. علما أن الحملة بدأت في الشهر الماضي في ثلاثة مراكز صحية شاملة في عمان، ثم تم تعميم الفكرة على جميع المراكز الصحية ومستشفيات العاصمة ابتداءً من بداية الشهر الحالي.
وأكدت الوزارة أنها ستعمّم هذه الخطوة لاحقا على باقي محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين.
