تنفيذاً للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة الجنيدي والفريحات

كما زار العيسوي المواطن وصفي نمر الفريحات، الذي نُقل للعلاج في الخدمات الطبية الملكية بتوجيهات ملكية سامية، بعد تعرضه لكسر في قدمه، ناقلاً لهما تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.
واطمأن العيسوي من الكوادر الطبية المشرفة على حالتيهما الصحية وعلى مستوى الرعاية والعلاج المقدم لهما، مؤكداً أن توجيهات جلالة الملك الدائمة تُعنى بتقديم الرعاية الصحية والإنسانية لكل من يحتاجها، وخاصة للرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل الدولية.
