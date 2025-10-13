تنفيذاً للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة الجنيدي والفريحات

01:58 م

الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، على الحالة الصحية للبطل البارالمبي العالمي الكابتن معتز الجنيدي، بطل العالم في رفع الاثقال، الذي يرقد على سرير الشفاء في المدينة الطبية إثر تعرضه لكسر في مفصل الحوض خلال معسكر تدريبي في مملكة البحرين، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال. اضافة اعلان





كما زار العيسوي المواطن وصفي نمر الفريحات، الذي نُقل للعلاج في الخدمات الطبية الملكية بتوجيهات ملكية سامية، بعد تعرضه لكسر في قدمه، ناقلاً لهما تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.



واطمأن العيسوي من الكوادر الطبية المشرفة على حالتيهما الصحية وعلى مستوى الرعاية والعلاج المقدم لهما، مؤكداً أن توجيهات جلالة الملك الدائمة تُعنى بتقديم الرعاية الصحية والإنسانية لكل من يحتاجها، وخاصة للرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل الدولية.