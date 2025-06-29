"تنفيذي الطفيلة" يناقش الاحتياجات التنموية للمحافظة

ودعا محافظ الطفلية الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، وأعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء بلديات، إلى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية للمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، وعبر تقارير شهرية حول سير العمل.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود الرسمية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير الواقع السياحي والزراعي، ووضع مقترحات لمشروعات خدمية تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعالج الاختلالات البيئية وضعف البنى التحتية التي تعانيها مناطق عدة في الطفيلة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص بالزرقاء
-
"التعليم العالي" تؤكد التزامها بدعم مؤشر النزاهة الوطني وتعزيز الشفافية المؤسسية
-
وزير الثقافة يزور البريد الأردني
-
اختتام ورشة احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل
-
"الغذاء والدواء": 90 % نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة
-
شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن
-
جامعة اليرموك والسفارة الأذربيجانية تبحثان التعاون العلمي
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية