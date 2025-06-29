"تنفيذي الطفيلة" يناقش الاحتياجات التنموية للمحافظة

الوكيل الإخباري- ناقش المجلس التنفيذي في محافظة الطفيلة خلال اجتماع اليوم الأحد، أبرز احتياجات المحافظة التنموية بهدف تضمينها في دليل احتياجات موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، الذي سيتضمن حزمة من الأوليات والمطالب والاحتياجات الخدمية والمشروعات الإنتاجية.

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ودعا محافظ الطفلية الدكتور عمر الزيود، الذي ترأس الاجتماع بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، وأعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر الرسمية ورؤساء بلديات، إلى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية للمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، وعبر تقارير شهرية حول سير العمل.