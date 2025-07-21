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"تنفيذي عجلون" يبحث المشاريع التنموية على موازنة 2026

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جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 21-07-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري- بحث المجلس التنفيذي في محافظة عجلون، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن موازنة المحافظة لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين و120 ألف دينار.

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وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، الذي ترأس الاجتماع، أهمية تكاتف الجهود الرسمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات السياحية والزراعية من خلال تنفيذ مشاريع ذات أولوية تسهم في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتطوير البنية التحتية في مناطق المحافظة.


وأشار الهدايات إلى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، والتنسيق بين الدوائر الرسمية ووحدة التنمية في المحافظة من خلال تقارير شهرية لقياس تقدم سير العمل، مبينًا أن التنمية الاقتصادية والبشرية تتحقق من خلال مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المجتمع المحلي.


وشدد على أهمية مواءمة المشاريع مع أولويات ومطالب أبناء المحافظة، وبما ينسجم مع تطلعات ورؤى القيادة الهاشمية والمخطط الشمولي الذي يتضمن مشروعات استثمارية وتنموية واعدة.


واستعرض نواب المحافظة وصفي حداد، وآية الله الفريحات، وفريال بني سلمان والدكتور عبد الحليم عناب، أبرز التحديات والمطالب التنموية والخدمية، مؤكدين ضرورة توجيه المشاريع نحو خدمة المجتمع المحلي، والتركيز على ما يعزز فرص الاستثمار والتشغيل.


وقدم مدراء الدوائر الرسمية خلال الاجتماع تصورًا متكاملًا للمشروعات المقترحة ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدين أنها تراعي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات.

 
 
gnews

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