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"تنفيذي ​محافظة إربد" يناقش المشاريع الرأسمالية وموازنة 2026

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 06:41 م

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة إربد، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة المحافظ رضوان العتوم، المشاريع الرأسمالية في المحافظة وموازنة عام 2026.

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وقال العتوم إن الاجتماع ناقش، بحضور رؤساء لجان بلديات المحافظة ومجلسها، مطالب كل القطاعات التي طُرحت خلال زيارة مجلس الوزراء لمحافظة إربد أواخر العام الماضي.


وأكد ضرورة إسناد ودعم قطاع البلديات ضمن موازنة العام المقبل، وتخصيص موارد كافية لتمكين البلديات من تنفيذ مشاريعها الحيوية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير خدماتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويعزز من قدرة المجتمعات المحلية على النمو.


ودعا إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتحقيق الأهداف التنموية للمحافظة، وتبني نهج الشفافية الكاملة في إدارة المشاريع وتخصيص الموارد، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة للمواطنين، ويعزز من الثقة بين الإدارة المحلية والمجتمع.

 
 
gnews

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