تنفيذ برامج تدريب لكوادر بلدية مادبا تشمل التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي ، أن قتل الكلاب لا يمثل حلًا علميًا أو مستدامًا لمعالجة الظاهرة، بل يؤدي إلى خلل بيئي واضح، إذ يترك فراغًا بيئيًا سرعان ما تملؤه حيوانات أخرى أكثر شراسة وخطورة، ما يزيد من مستوى التهديد على الإنسان والحياة البرية بدل الحد منه.
وأشارت إلى أن التجارب أثبتت فشل الحلول القائمة على القتل، مقابل نجاح البرامج الإنسانية التي تعتمد على التطعيم والتعقيم والإدارة العلمية لأعداد الحيوانات.
وقال رئيس جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة أحمد التميمي إن اجتماعًا عُقد مؤخرًا في مجلس النواب أسفر عن توجيه وزير الإدارة المحلية للجمعية للعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع البلديات، بهدف تنظيم ملف الكلاب الضالة وفق أسس علمية وإنسانية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
