تنفيذ برامج تدريب لكوادر بلدية مادبا تشمل التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- عبرت جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة،عن قلقها إزاء حوادث قتل الكلاب الضالة، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً على التوازن البيئي، وتخلّف انعكاسات خطيرة على الصحة العامة والبيئة والمجتمع.

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي ، أن قتل الكلاب لا يمثل حلًا علميًا أو مستدامًا لمعالجة الظاهرة، بل يؤدي إلى خلل بيئي واضح، إذ يترك فراغًا بيئيًا سرعان ما تملؤه حيوانات أخرى أكثر شراسة وخطورة، ما يزيد من مستوى التهديد على الإنسان والحياة البرية بدل الحد منه.



وأشارت إلى أن التجارب أثبتت فشل الحلول القائمة على القتل، مقابل نجاح البرامج الإنسانية التي تعتمد على التطعيم والتعقيم والإدارة العلمية لأعداد الحيوانات.