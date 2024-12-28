تنفيذ مشاريع تنموية بالعقبة لتحسين الخدمات للمواطنين في 2024

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت محافظة العقبة تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية المتنوعة خلال العام 2024.

اضافة اعلان



ومن أبرز تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ العقبة خالد الحجاج، تأهيل مدينة الأمير حمزة للشباب ومشاريع تعليمية وصحية جديدة، إضافة إلى افتتاح مبنى المحافظة الجديد.



ويجسد هذا التوجه الطموح استجابة لاحتياجات المواطنين والتزام الجهات الحكومية بتحسين نوعية الحياة في المنطقة، وذلك من خلال موازنة مجلس المحافظة التي بلغت 9 ملايين دينار والتي استهدفت عدة قطاعات رئيسية وتؤكد هذه الإنجازات أهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في العقبة.