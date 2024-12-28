 
السبت 2024-12-28 01:56 م
 

تنفيذ مشاريع تنموية بالعقبة لتحسين الخدمات للمواطنين في 2024

العقبة
العقبة
السبت، 28-12-2024 01:23 م

الوكيل الإخباري-   في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت محافظة العقبة تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية المتنوعة خلال العام 2024.

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ومن أبرز تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ العقبة خالد الحجاج، تأهيل مدينة الأمير حمزة للشباب ومشاريع تعليمية وصحية جديدة، إضافة إلى افتتاح مبنى المحافظة الجديد.


ويجسد هذا التوجه الطموح استجابة لاحتياجات المواطنين والتزام الجهات الحكومية بتحسين نوعية الحياة في المنطقة، وذلك من خلال موازنة مجلس المحافظة التي بلغت 9 ملايين دينار والتي استهدفت عدة قطاعات رئيسية وتؤكد هذه الإنجازات أهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في العقبة.


وقال محافظ العقبة خالد الحجاج إن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها من خلال موازنة العام الجاري 2024 تأهيل وصيانة وتوسعة مدينة الأمير حمزة للشباب بكلفة 750 ألف دينار وافتتاح مبنى محافظة العقبة بكلفة تزيد عن المليون دينار، وإنشاء عدد من المدارس في العقبة من موازنة مجلس المحافظة وافتتاح المركز الصحي الشامل، وافتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية التي تدرس الطب البشري وطب الأسنان، وتستهدف طلبة محليين وعرب وأجانب، ويتبع لها مستشفى تعليمي يضم عيادات وأكثر من 200 سرير لخدمة محافظة العقبة بشكل خاص ومحافظات الجنوب والمملكة بشكل عام.

 
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