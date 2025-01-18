تنفيذ مشروع "دمج الأحداث المتسولين" في الكرك

وأوضح رئيس الجمعية عبد الرحمن الملاحمة، أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة التسول بين الأطفال والمراهقين، ويركز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأحداث المتسولين، إضافة إلى تأهيلهم وتعليمهم مهارات جديدة تسهم في إدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
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