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تنفيذ مشروع "دمج الأحداث المتسولين" في الكرك

الكرك
الكرك
السبت، 18-01-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري-   نفذت جمعية زحوم الخيرية في الكرك، بالتعاون مع وحدة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مشروعا بعنوان "دمج الأحداث المتسولين"، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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وأوضح رئيس الجمعية عبد الرحمن الملاحمة، أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة التسول بين الأطفال والمراهقين، ويركز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأحداث المتسولين، إضافة إلى تأهيلهم وتعليمهم مهارات جديدة تسهم في إدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

 
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