تنفيذ مشروع "دمج الأحداث المتسولين" في الكرك

الوكيل الإخباري- نفذت جمعية زحوم الخيرية في الكرك، بالتعاون مع وحدة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، مشروعا بعنوان "دمج الأحداث المتسولين"، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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