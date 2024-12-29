تنفيذ 157 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة معان خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري- شهدت مختلف مناطق محافظة معان خلال العام الحالي 2024 العديد من المشاريع التنموية والخدماتية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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وأكد محافظ معان حسن الجبور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، تنفيذ 157 مشروعا خدميا وتنمويا في مختلف مناطق المحافظة خلال 2024، أسهمت في تحسين البنية التحتية ورفع سوية القطاعات الخدمية والتنموية بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.



وأضاف الجبور، أن نسبة الإنجاز من مجمل المشاريع بلغت 80 بالمئة، وذلك من مجمل موازنة المحافظة للعام 2024، والتي بلغت 11 مليونًا و452 ألف دينار، وهي نسبة تحقق الأهداف التنموية المرسومة.



من جهته، أشار أمين سر مجلس محافظة معان أنس العمرات، إلى تنفيذ مشاريع صحية عدة، أبرزها إنشاء مركز صحي البترا الشامل بكلفة 1.5 مليون دينار، ومركز صحي الشوبك الشامل بكلفة 1.7 مليون دينار، إلى جانب إنشاء مشروع العيادات الخارجية في مستشفى معان بكلفة 3.2 مليون دينار، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 40 بالمئة.



وأكد إنجاز مشاريع إنشاء مدارس، أبرزها، مدرسة آمنة بنت وهب والمدارس الأساسية في منطقة البترا بكلفة مليون دينار، إلى جانب إنجاز مدرسة الشهيد معاذ الدماني في منطقة الجفر بكلفة نصف مليون دينار، ومدرسة الأبراج الأساسية في الشوبك بكلفة نصف مليون دينار، ومدرسة حمدون الأساسية في الطيبة بكلفة نصف مليون دينار، ومدرسة أبو اللسن بقيمة نصف مليون دينار، ومدرسة أروى بنت عبد المطلب بقيمة نصف مليون دينار وهي قيد التنفيذ، إضافة إلى استكمال مشروع مدرسة أم عمارة الأساسية في الشوبك بكلفة 2 مليون دينار، فيما تم تنفيذ أعمال صيانة لمدارس بكلفة 200 ألف دينار، وإنشاء ملاعب خماسية بكلفة 150 ألف دينار.



وأشار العمرات، إلى تقديم دعم تقني وأجهزة متنوعة لجامعة الحسين بن طلال بكلفة 120 ألف دينار، إضافة إلى إنشاء صالة الأمير راشد في قضاء إيل بكلفة 140 ألف دينار، وأعمال صيانة وتأهيل لمجمع سمو الأميرة هيا الرياضي بكلفة 340 ألف دينار، وبنسبة إنجاز بلغت 50 بالمئة، كما تم إنشاء مرافق شبابية في مختلف مناطق المحافظة بكلفة نصف مليون دينار.

ولفت إلى البدء بتنفيذ مشروع مسجدي "الصحابة ومعاوية" بكلفة 570 ألف دينار، وصيانة عدة مساجد وفرشها وتزويدها بالطاقة الشمسية بكلفة 200 ألف دينار، كما تم إنشاء مركز المنار في الحسينية بكلفة 400 ألف دينار، إضافة لدعم بلديات المحافظة بمبلغ 490 ألف دينار.

وقال العمرات، إن المجلس نفذ مشاريع زراعية بكلفة 200 ألف دينار، إضافة إلى تحسين شبكة مياه الجفر بكلفة 50 ألف دينار، وإنارة طرق بكلفة 150 ألف دينار، وشراء آليات، فيما تم استكمال بناء الطابق الثاني لمديرية أشغال البترا بكلفة 315 ألف دينار، إلى جانب استحداث مشاغل تدريب مهني في معان والبترا بكلفة 70 ألف دينار، ودعم الشركة الوطنية للتدريب بمشغل صيانة الهايبرد بكلفة 30 ألف دينار، كما تم الانتهاء من صيانة وترميم بعض المواقع الأثرية بـ120 ألف دينار.

بدوره، قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، إن البلدية نفذت العديد من المشاريع الخدمية والتنموية التي أسهمت في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الموجهة للسكان، عبر التركيز على التشاركية والاستثمار مع القطاعات الأهلية والخاصة والحكومية.

وأشار إلى إنشاء وتجهيز وتشغيل مبنى بلدية معان الجديد بكلفة بلغت 4 مليون دينار تقريبًا، فيما تم تأجير أحد الأجنحة في المبنى لوزارة الاقتصاد الرقمي، ما أسهم في توفير إيرادات مالية إضافية لصندوق البلدية، إلى جانب افتتاح فرع لمكتبة شومان داخل البلدية بهدف تفعيل الجانب الثقافي وتقديم الدورات للشباب، كما قامت البلدية بإنشاء وافتتاح روضة أطفال تابعة للبلدية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما أسهم في تحسين بيئة العمل داخل مرافق البلدية.



ولفت إلى أن البلدية بدأت بتنفيذ عطاء السوق الشعبي داخل معان بكلفة 157 ألف دينار، وسيضم المشروع 40 كشكا ووحدات صحية ومرافق للخدمات ومواقف للسيارات، وذلك من أجل توفير بدائل لأصحاب البسطات والتخفيف من ظاهرة التجاوزات على الطرق والأرصفة، كما بدأت البلدية بتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة بعض نقاط الضعف في البنية التحتية والجسور بكلفة تبلغ 267 ألف دينار، مبينًا أن المشروع استهدف صيانة 3 جسور ومواقع تجمع مياه الأمطار وسط المدينة.



وقال "تم البدء بتنفيذ مشروع المقبرة الإسلامية في معان بكلفة 40 ألف دينار، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 67 بالمئة، كما تم طرح مشروع السوق السياحي التراثي في معان بالتعاون مع عدة وزارات؛ حيث خصصت البلدية مبلغ 799 ألف دينار، إلى جانب مليون دينار خصصت من قبل وزارة الإدارة المحلية، و2.5 مليون دينار من وزارة السياحة، ومبلغ 250 ألف دينار من وزارة التخطيط، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الواقع التجاري والسياحي والتنموي لمعان وإدراجها على الخارطة السياحية".