الإثنين 2025-04-21 11:23 ص
 

تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025

وزارة العدل
وزارة العدل
 
الإثنين، 21-04-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري- نفذت وزارة العدل 426 حكمًا صادرًا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لوزارة العدل.اضافة اعلان


ويأتي تطبيق العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% .

وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم، وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.
 
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