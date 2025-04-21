تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025

ويأتي تطبيق العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% .
وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم، وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.
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