تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

وشملت التنقلات:
- نقل محافظ الزرقاء فراس مسلم القعايدة محافظا لمحافظة المفرق.
- نقل محافظ المفرق فراس سامي ابو الغنم محافظا لمحافظة إربد.
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