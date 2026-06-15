تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

01:25 م

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، إجراء تنقلات إدارية اعتبارا من تاريخ 17-6-2026. اضافة اعلان





وشملت التنقلات:



- نقل محافظ الزرقاء فراس مسلم القعايدة محافظا لمحافظة المفرق.



- نقل محافظ المفرق فراس سامي ابو الغنم محافظا لمحافظة إربد.





