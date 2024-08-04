تنقلات لعدد من المحافظين في الداخلية- اسماء

وشملت التنقلات، نقل محافظ مادبا نايف عودة الهدايات محافظا لمحافظة عجلون، ونقل محافظ البلقاء فراس مسلم القعايدة محافظاً لمحافظة الزرقاء، ونقل محافظ المفرق سلمان يوسف النجادا محافظا لمحافظة البلقاء.
كما شملت نقل محافظ الزرقاء حسن سالم الجبور محافظا لمحافظة معان، ونقل محافظ عجلون قبلان محمد الشريف محافظا لمحافظة الكرك، ونقل محافظ معان فيصل مفلح السميران محافظا لمحافظة مادبا، ونقل محافظ الطفيلة هاني عبيد الشوره مديراً لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة، ونقل مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام عمر محمد الزيود محافظاً لمحافظة الطفيلة، ونقل محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم محافظا لمحافظة المفرق.
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