 
الأحد 2024-08-04 04:04 م
 
 

تنقلات لعدد من المحافظين في الداخلية- اسماء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية




 

الأحد، 04-08-2024 03:08 م

 الوكيل الاخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، إجراء تنقلات لعدد من المحافظين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 آب الحالي.


وشملت التنقلات، نقل محافظ مادبا نايف عودة الهدايات محافظا لمحافظة عجلون، ونقل محافظ البلقاء فراس مسلم القعايدة محافظاً لمحافظة الزرقاء، ونقل محافظ المفرق سلمان يوسف النجادا محافظا لمحافظة البلقاء.


كما شملت نقل محافظ الزرقاء حسن سالم الجبور محافظا لمحافظة معان، ونقل محافظ عجلون قبلان محمد الشريف محافظا لمحافظة الكرك، ونقل محافظ معان فيصل مفلح السميران محافظا لمحافظة مادبا، ونقل محافظ الطفيلة هاني عبيد الشوره مديراً لمديرية السلامة ‏العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة، ونقل مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام عمر محمد الزيود ‏محافظاً لمحافظة الطفيلة، ونقل محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم محافظا لمحافظة المفرق. ‏

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل أدنى معدل للبطالة بين الاقتصادات الـ20 الأكبر عالميا

اصالة وابنتها شام

فن ومشاهير أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 'يا وطني يا شامي'

كتائب القسام

فلسطين القسام تقصف غان يفنه وأسدود

الهدف من الورشة هو إطلاع الشركاء على محتوى التقرير الذي نفذه كادر المركز الوطني بالتواصل مع الشركاء

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة توافقية حول مسح ومراجعة وثائق الأمراض غير السارية

راغب علامة

فن ومشاهير بعد الغناء.. هل يخوض راغب علامة تجربة التمثيل؟

غزة

فلسطين الصحة الفلسطينية: غزة على شفا كارثة وبائية

مهرجان جرش

فن ومشاهير ملتقى" ظلال للثقافة والفنون" يختتم فعاليته الثقافية في مهرجان جرش

مهرجان جرش

فن ومشاهير المحامي وليد الحياصات يكتب عن مهرجان جرش :وانتهى موسم "الوعد" بنجاح





 


 



الأكثر مشاهدة