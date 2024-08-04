تنقلات لعدد من المحافظين في الداخلية- اسماء

الوكيل الاخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، إجراء تنقلات لعدد من المحافظين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 آب الحالي.



وشملت التنقلات، نقل محافظ مادبا نايف عودة الهدايات محافظا لمحافظة عجلون، ونقل محافظ البلقاء فراس مسلم القعايدة محافظاً لمحافظة الزرقاء، ونقل محافظ المفرق سلمان يوسف النجادا محافظا لمحافظة البلقاء.