تنقلات وترقيات الى وظيفة مشرف في وزارة التربية - اسماء

كما قرر الوزير نقل المذكورين في الكشف التالي إلى المديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.
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