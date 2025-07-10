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تنقلات وترقيات الى وظيفة مشرف في وزارة التربية - اسماء

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
 
الخميس، 10-07-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ترقية المذكورين في الكشف المرفق أدناه إلى وظيفة مشرف تربوي / أخصائي مبحث في مجال الإشراف والمديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.

كما قرر الوزير نقل المذكورين في الكشف التالي إلى المديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.

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