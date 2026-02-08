الأحد 2026-02-08 09:01 م

تنقلات وترقيات في وزارة التربية - اسماء

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 08-02-2026 08:57 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرر وزير التربية والتعليم ترقية المذكورين في الكشف المرفق أدناه إلى وظيفة مشرف تربوي / أخصائي مبحث في مجال الإشراف والمديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.

كما قرر الوزير نقل المذكورين في الكشف التالي إلى المديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.

Image1_220268205322700412536.jpg
Image2_220268205322700412536.jpg
Image3_220268205322700412536.jpg
Image4_220268205322700412536.jpg
Image1_220268205344714434075.jpg 

 

 

 
 


