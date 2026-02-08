تنقلات وترقيات في وزارة التربية - اسماء

كما قرر الوزير نقل المذكورين في الكشف التالي إلى المديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.
