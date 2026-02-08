تنقلات وترقيات في وزارة التربية - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم ترقية المذكورين في الكشف المرفق أدناه إلى وظيفة مشرف تربوي / أخصائي مبحث في مجال الإشراف والمديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.



كما قرر الوزير نقل المذكورين في الكشف التالي إلى المديرية المبيّنة إزاء اسم كلّ منهم اعتبارا من تاريخه.

اضافة اعلان