تنقلات وتشكيلات بين كبار الموظفين في التربية والتعليم - أسماء

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الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إجراء تشكيلات ادارية في الوزارة استنادًا لأحكام المادة " 42 أ " من نظام الموارد البشرية في القطاع العام. اضافة اعلان





السيد د. طايل صليبي حمد المساعيد إلى وظيفة قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم اللواء البادية الشمالية الغربية.



السيدة امال علي عبد القادر بني ملحم إلى وظيفة قائم بأعمال مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.



السيد د. خالد سلامه عقيل بني عامر إلى وظيفة قائم بأعمال مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية / محافظة إربد.



السيد علاء الدين محمد على الرواضيه إلى وظيفة قائم بأعمال مدير الشؤون التعليمية في مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك.



و استنادا لأحكام المادة (١/٤٣) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (۳۳) لسنة ۲۰۲٤، قرر المحافظة نقل التالية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة إزاء اسم كل منهم، ابتداء من تاريخه.



1. السيد د. عبد الله عايد عبيد الشرفات إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية.



السيدة ايمان فرحان طلاق الخوالده إلى وظيفة قائم بأعمال مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.