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تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء

الأمن العام
الأمن العام
 
الأربعاء، 09-07-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات التالية :اضافة اعلان


عميد جمعه زيدان مرار قيادة أمن إقليم الشمال / قائداً 
عميد فراس حمدو مسلم مديرية شرطة شرق عمان/ مديراً 
عميد ركن رافت ابراهيم جميل مديرية شرطة جرش/ مديراً 
عميد يوسف حسين صلاح قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر / قائداً 
عميد بشار عبدالعزيز مسلم مديرية شرطة البلقاء/ مديراً 
عميد محمود عبدالكريم احمد مديرية شرطة غرب البلقاء/ مديراً 
عميد هيثم سلطان احمد إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية/ مديراً 
عميد ركن عواد صياح سالم إدارة النقليات / مديراً 
عميد ايمن ابراهيم عبدالمهدي مديرية شرطة العقبة / مديراً 
عميد عادل عبدالرزاق خليل مركز إصلاح وتأهيل الموقر1/ مديراً 
عميد سلطان محمد علي مبارك مديرية شرطة مادبا / مديراً 
عميد رعد احمد سالم إدارة عمليات حفظ السلام / مديراً 
عميد طارق محمد حمد مديرية شرطة البادية الجنوبية / مديراً 
عميد محمد خلف مفلح مديرية شرطة المفرق/ مديراً 
عقيد نبيل يوسف عبدالمهدي إدارة الشرطة العربية والدولية / مديراً 
عقيد فاضل عبدالحليم مصطفى إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين / مديراً
عقيد ركن مازن بادي حمدان                          وحدة إنضباط الأمن العام / قائداً 
عقيد شادي جبريل عواد مديرية شرطة الرمثا / مديراً 
عقيد حسين عبدالله جريد إدارة الدوريات الخارجية / مديراً 
    عقيد  محمد اسماعيل علي   مركز حدود العقبة/ مديراً 
 عقيد  رامي خيرالدين محمد  مركز إصلاح وتأهيل ماركا / مديراً 
عقيد ركن قصي محمد يوسفمركز إصلاح وتأهيل أم اللولو / مديراً 
عقيدابراهيم عبد عبد العزيز مركز إصلاح وتأهيل البلقاء/ مديراً 
عقيد احمد محمد سعيد مركز حدود الرمثا/ مديراً 
عقيد محمد عبدالرحمن حرب مركز إصلاح وتأهيل العقبة / مديراً 
عقيد عبدالرحمن احمد عبدالرحمنمديرية نجدة العاصمة / مديراً 
عقيد محمد عيسى فنيخر    مخيم الزعتري / مديراً 
 عقيد انور عطاالله محمود       مركز حدود جابر / مديراً 
عقيد ركن رداد شاهر عبدالعزيز وحدة الواجبات الميدانية / قائداً
 
 
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