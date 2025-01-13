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"تنمية المهارات" توقع 5 مذكرات تفاهم لتوفير فرص عمل بالطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
الإثنين، 13-01-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-  وقعت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، بالتعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرات تفاهم مع 5 شركات عاملة ضمن نطاق مدينة الطفيلة الصناعية، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفر فرص عمل للأردنيين في محافظة الطفيلة.

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وقالت الفاعوري في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إنه بموجب الاتفاقيات سيتم تمويل 5 شركات من القطاع الخاص لغايات تدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في الصناعات البلاستيكية، وصناعة الورق الصحي، وصناعات الفحم، إضافة إلى مجالات الزراعة المستحدثة (الكمبوست).


وأضافت إن الشراكات الجديدة مع القطاع الخاص تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بشمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم تشغيل العمالة المحلية، إضافة إلى القرار القاضي بالموافقة على مجموعة من الحوافز الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية، مشيرة إلى أن الهيئة ستدعم بموجب الاتفاقيات رواتب تدريب وتشغيل الأردنيين بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، مضافا إليها 25 دينارا بدل ضمان اجتماعي، و25 دينارا بدل مواصلات.

 
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