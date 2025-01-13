"تنمية المهارات" توقع 5 مذكرات تفاهم لتوفير فرص عمل بالطفيلة

وقالت الفاعوري في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إنه بموجب الاتفاقيات سيتم تمويل 5 شركات من القطاع الخاص لغايات تدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في الصناعات البلاستيكية، وصناعة الورق الصحي، وصناعات الفحم، إضافة إلى مجالات الزراعة المستحدثة (الكمبوست).
وأضافت إن الشراكات الجديدة مع القطاع الخاص تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بشمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم تشغيل العمالة المحلية، إضافة إلى القرار القاضي بالموافقة على مجموعة من الحوافز الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية، مشيرة إلى أن الهيئة ستدعم بموجب الاتفاقيات رواتب تدريب وتشغيل الأردنيين بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، مضافا إليها 25 دينارا بدل ضمان اجتماعي، و25 دينارا بدل مواصلات.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من اشتراكات عام 2025
-
حسّان لنظيره الفلسطيني: الأردن يكثف جهوده للمحافظة على الأونروا
-
الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري
-
الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة
-
وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق
-
معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش
-
وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم تصاريح العمل