"تنمية المهارات" توقع 5 مذكرات تفاهم لتوفير فرص عمل بالطفيلة

الوكيل الإخباري- وقعت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، بالتعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرات تفاهم مع 5 شركات عاملة ضمن نطاق مدينة الطفيلة الصناعية، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفر فرص عمل للأردنيين في محافظة الطفيلة.

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وقالت الفاعوري في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إنه بموجب الاتفاقيات سيتم تمويل 5 شركات من القطاع الخاص لغايات تدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في الصناعات البلاستيكية، وصناعة الورق الصحي، وصناعات الفحم، إضافة إلى مجالات الزراعة المستحدثة (الكمبوست).