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تنويه أمني هام لرواد المزارع والمسابح

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 10:47 م

الوكيل الإخباري-   نوهت مديرية الدفاع المدني التابعة لمديرية الأمن العام بضرورة عدم السماح للاطفال بالدخول الى حوض السباحة الا بوجود منقذ او شخص لديه المعرفة بمهارات السباحة والانقاذ .

وجاء تحذير الأمن العام للحد من حوادث الغرق التي تحدث جراء عدم اخذ احتياطات السلامة في المسابح او المزارع .

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