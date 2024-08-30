تنويه أمني هام لرواد المزارع والمسابح

وجاء تحذير الأمن العام للحد من حوادث الغرق التي تحدث جراء عدم اخذ احتياطات السلامة في المسابح او المزارع .
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