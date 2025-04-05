تنويه امني بشـأن دوام المدارس والموظفين يوم الاحد

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير ان معظم طرق مداخل العاصمة عمان والشوارع الرئيسية في المحافظات ستشهد صباح يوم غد الأحد حركة وكثافة مرورية نشطة نتيجة عودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر السعيد ، والتي تتمثل بخروج الموظفين والقاصدين لاعمالهم وطلبة المدارس في وقت واحد .

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لذا نأمل منكم التخطيط المسبق لرحلاتكم والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة وخاصة تغيير المسرب بشكل مفاجىء والسرعات العالية والحرص على مسافة آمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية .



وتجدر الاشارة هنا الى ان مجموعات السير ستتواجد على الدواوير والتقاطعات الرئيسية والاشارات الضوئية للتنظيم والمحافظة على انسيابية حركة المركبات .