تنويه امني بشـأن دوام المدارس والموظفين يوم الاحد

لذا نأمل منكم التخطيط المسبق لرحلاتكم والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة وخاصة تغيير المسرب بشكل مفاجىء والسرعات العالية والحرص على مسافة آمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية .
وتجدر الاشارة هنا الى ان مجموعات السير ستتواجد على الدواوير والتقاطعات الرئيسية والاشارات الضوئية للتنظيم والمحافظة على انسيابية حركة المركبات .
ونجدد الدعوة للاخوة المواطنين بالمساهمة في الابلاغ عن المخالفات المرورية من خلال رقم الشكاوي الخاص بإدارة السير عبر تطبيق الواتس اب (٠٧٧٠٩٩٩٠٣٠) .
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