السبت 2025-04-05 05:09 م
 

تنويه امني بشـأن دوام المدارس والموظفين يوم الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 05-04-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة السير ان معظم طرق مداخل العاصمة عمان والشوارع الرئيسية في المحافظات ستشهد صباح يوم غد الأحد حركة وكثافة مرورية نشطة نتيجة عودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر السعيد ، والتي تتمثل بخروج الموظفين والقاصدين لاعمالهم وطلبة المدارس في وقت واحد . 

اضافة اعلان


لذا نأمل منكم التخطيط المسبق لرحلاتكم والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة وخاصة تغيير المسرب بشكل مفاجىء والسرعات العالية والحرص على مسافة آمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية .


وتجدر الاشارة هنا الى ان مجموعات السير ستتواجد على الدواوير والتقاطعات الرئيسية والاشارات الضوئية للتنظيم والمحافظة على انسيابية حركة المركبات .


ونجدد الدعوة للاخوة المواطنين بالمساهمة في الابلاغ عن المخالفات المرورية من خلال رقم الشكاوي الخاص بإدارة السير عبر تطبيق الواتس اب (٠٧٧٠٩٩٩٠٣٠) .

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تعميم هام على جميع مدارس المملكة

مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

ل

المرأة والجمال 3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

ا

عربي ودولي نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا

عربي ودولي سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

رجل إدارة السير

أخبار محلية توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب



 
 





الأكثر مشاهدة