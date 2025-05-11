تنويه امني هام بشأن المخالفات المرورية في الأردن

وختمت الإدارة دعوتها برسالة توعوية تحت وسم #لا_تتردد، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المواطنين وتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرقات.
فيسبوك: Traffic Jordan
واتساب: 0770999030
الخط الساخن: 064888320
الحضور الشخصي إلى مكاتب الإدارة
إنستغرام: Traffic.jo
البريد الإلكتروني: [email protected]
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