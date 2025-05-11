الأحد 2025-05-11 01:12 م
 

تنويه امني هام بشأن المخالفات المرورية في الأردن

إدارة السير
إدارة السير
 
الأحد، 11-05-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    دعت إدارة السير المركزية المواطنين إلى عدم التردد في التواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة التي توفرها، وذلك للاستفسار عن تفاصيل المخالفات المرورية أو التبليغ عن أي ملاحظات أو مواقف يتعرضون لها أثناء قيادة مركباتهم.

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وأكدت الإدارة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك (Traffic Jordan)، الأحد، أن فريقها المختص على جاهزية تامة للتعامل مع جميع الاستفسارات والملاحظات الواردة من المواطنين، سواء تلك المتعلقة بالمخالفات أو بالمشاهدات والمواقف الميدانية على الطرقات.

 

 وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة السير لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات ومتابعة شكاواهم بشكل مباشر وسريع، بما يساهم في تعزيز الثقافة المرورية والحد من المخالفات والحوادث.
وختمت الإدارة دعوتها برسالة توعوية تحت وسم #لا_تتردد، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المواطنين وتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرقات.

 

وأوضحت إدارة السير أن قنوات الاتصال المتاحة تشمل:
فيسبوك: Traffic Jordan
واتساب: 0770999030
الخط الساخن: 064888320
الحضور الشخصي إلى مكاتب الإدارة
إنستغرام: Traffic.jo
البريد الإلكتروني: [email protected]

 
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